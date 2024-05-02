一名男子昨（1）日下午到好市多，發現很多人都是為了買特價的洗衣精，導致貨架一下就清空，另也有不少人在原地等店員補貨，人潮比過年還多，結帳區整個爆滿，他將眼見的情況PO上網後，釣出許多網友回報各地好市多銷售狀況，指大家為了買洗衣精都用搶的，直呼很誇張，更有人為了搶便宜，堆滿整台購物車。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，抗臭新配方洗衣精補充包折價180元，從原本919元，特價一盒賣739元，昨天不少人為了這款特價品，特地到賣場搶購，現場擠得水洩不通，人潮比過年還要多。

原PO表示，他看到有人一次搬5箱，導致貨架一下就被清空，許多人則在倉庫區等店員補貨，商品一上架立刻又被搬完，呼籲要去好市多的人要緩緩，「因整個結帳區都爆滿。」不過原PO並沒有說該款洗衣精優惠到什麼時後，但官網上顯示為限量商品。

文章露出後，各地網友也回報該款洗衣精的搶購狀況，「台中北屯沒貨了」、「台中南屯還有，大家都用搶的，超級誇張」、「我看到大家不知道在搶什麼，就跟著搬了一箱」、「洗衣精神物，嘿嘿我搶到了」、「嘉義店搶爆，還要排隊拿」、「我看到有人放滿了推車」、「大順店也一樣，棧板一出來，馬上被搬光」、「我剛去台南店繞了一圈，看狀況不對就回家了」等，也有人不解說，比這牌子好用的洗衣精更多，不解為何會被搶爆。