國民黨黨團總召傅崐萁今上午於立法院批評，民進黨柯建銘總召選擇無視全民的「交通平權，生命無價」，竟表明拒絕參加韓國瑜院長下午4點30分召開的「環島高鐵」及「花東快速道路」的朝野協商；對此，民進黨立院黨團下午開記者會還原真相，並批評傅崐萁「人前握握手、人後下毒手」。

柯建銘表示，本來今天下午四點半要協商蘇花快以及環島高鐵，上兆的預算案，他昨天打電話給傅崐萁，是因為覺得只有一個小時很難處理，應該找時間好好討論，是否今天下午取消，下周找一個比較長的時間來討論，而傅崐萁卻說半個小時就夠了；柯建銘批評，黃國昌和傅崐萁狼狽為奸，兩人加起來好像全台灣都是他們控制。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨完全不害怕協商，而是無法充分討論的協商，協商主題是三大錢坑法案，曾經多次質疑，立法凌駕行政權，也違反交通建設評估的程序，政治凌駕專業，三個錢坑法案是N兆，不是半小時一小時就能協商完畢。

吳思瑤指出，委員會是每個議案討論最重要的地方，但是針對傅崐萁所提出的3個錢坑法案，第一案在交通委員會僅討論3分鐘，第二個提案國道東延法案，交通會討論是1分50秒就打包協商，第三個是環島快速高鐵特別條例N兆法案，在交通委員會只討論6分鐘，委員會討論都被閹割，表決前的最後一關就是朝野協商。

吳思瑤痛批，人前握握手、人後下毒手，反批民進黨拒絕協商，要當大人就當真正大人，而不是暗地裡淪為小人，程序正義已死，民主討論已死，看到這樣連討論國會議員職責都無法履行，是國會有史以來最大的危機。