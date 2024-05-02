國道1號南向195.3公里，彰化路段，今（2）日清晨7時發生一輛千萬紅色法拉利超跑自撞並佔用外肩事故，由於當下正值交通尖峰時段，因此一度導致後方車流嚴重回堵。新聞曝光後，張男的身份背景也遭起底，不僅被挖出是彰化在地上市公司的第三代，而他所經營的不鏽鋼管上市公司更名列「全球前5不鏽鋼大廠」，也有消息指出張男是企業用心栽培的下一任接班人。

國道三隊表示，張姓男子（32歲）今天早上在國道1號中山高速南向彰化路段時，不明原因擦撞內側護欄後爆胎，車輛直接打橫於外側路肩及輔助車道；由於肇事車輛為千萬法拉利，因此消息傳開後也備受矚目，也有路過民眾拍照後上傳至社群平台，掀起討論。

據了解，肇事車輛為法拉利296 GTB，另從國內總代理於2021年引進時的數據資料，發現這輛法拉利油電超跑配置2.9升雙渦輪V6汽油引擎，並搭配油電動力架構，原廠馬力高達830匹，扭力也有75.51公斤米，零百加速為2.9秒、極速可達時速330公里。

事發後，張男的身份背景也遭到起底，不僅被挖出是彰化在地上市公司的第三代，而他所經營的不鏽鋼管上市公司更名列「全球前5不鏽鋼大廠」，過去曾與土耳其等國有生意來往，也有消息指稱張男是企業用心栽培的下一任接班人。

張男於2021年4月間駕駛藍寶堅尼休旅車，行經中山高彰化段時疑因電子零件起火，最終發生火燒車事故，整輛車燒得僅剩骨架，畫面相當驚悚。無獨有偶，他今天上午駕駛藍寶堅尼休旅車準備到自家工廠上班時，不明原因自撞路肩，車輛橫放在道路，一度造成後方車流嚴重回堵，所幸這亮起事故皆有驚無險，人並無大礙。