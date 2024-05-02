民眾黨主席、前台北市長柯文哲深陷北士科、京華城案爭議，還遭告發涉犯貪汙，被北檢列為他字案被告，而台北市議會也組成調查小組。媒體人單厚之指出，台北市副市長李四川形象好、不是候選人、在藍綠白都有公信力，未來會是柯市府爭議的重要角色，且民眾黨說要送檢調，不是不怕查、是柯文哲經不起討論，希望「送檢調後大家都不要再談」，民眾黨以前拿公文護體，現在的表現太令人失望。

單厚之昨在政論節目《新聞面對面》表示，對於柯文哲這些案子，台北市長蔣萬安之前沒有去碰，是顧慮到柯文哲有年輕票，不想得罪柯，但是現在是民進黨議員先開始打，蔣也沒辦法。且先前台智光案是柯文哲先卯起來打，打到李四川火大。且現在由李四川出面處理這些爭議，第一個是形象比較好，第二個是李不是候選人，所以處理這些事情會比蔣萬安超脫，也不會讓人想到政治操作，李四川未來應該會是重要角色，因為李四川不管在藍、白、綠都有一定公信力。

對於民眾黨發言人陳智菡批評，蔣萬安和李四川因為要選台北、新北市長才在唱雙簧，單厚之也酸說，是民眾黨自己喜歡用政治角度看事情，「台智光那時候不是帶著一堆公文防身嗎？你現在這個表現，也讓人太失望了吧！」都是民眾黨一天到晚在想選舉，雖然這跟選舉是有關係，綠營也想看藍白吵到翻臉，但民眾黨立委黃國昌跟國民黨在立法院還是在合作，好像也沒有照這樣發展，只有民眾黨立委黃珊珊一個人生氣。

單厚之也指出，民眾黨現在都說送檢調，不是不怕查，是要大家都不要再講了，清理戰場、到此為止，當初柯文哲查五大弊案，國民黨也是要柯送檢調，結果柯文哲東送西送就是不送檢調，查到翻過來，把遠雄打成那樣。現在柯文哲是經不起討論，希望送檢調之後，大家都不要再談這個議題，因為從資料上看就是很奇怪。