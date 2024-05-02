新竹縣關西鎮78歲陳邱賢妹女士長年照顧罕見疾病女兒，國小6年期間天天揹著女兒上學，讀空中大學也每天接送往返關西和新竹市，一路陪伴罕病孩子完成學業圓夢，無私母愛令人敬佩，獲竹縣模範母親給力媽媽代表。陳邱賢妹女士照顧女兒不便出席表揚，新竹縣長楊文科特地登門拜訪，頒贈「母愛揚芬」木匾。

陳邱賢妹出生於關西，育有1子1女，先生過世後獨自操持家務，因女兒陳瑞嬌患有先天不全成骨症，俗稱玻璃娃娃，日常需仰賴媽媽協助，兒子雖住外地，也時常回家探視母親。女兒陳瑞嬌非常上進，國立彰化仁愛實驗學校（現今國立和美實驗學校）畢業後，繼續就讀空中大學，不辭辛勞，每天開車送女兒從關西到新竹市，花了8年時間，讓女兒取得大學文憑，一生只為照顧孩子，精神令人敬佩。

以前為了讓女兒就讀國小，陳邱賢妹每天揹著去上學，一揹就是6年，因為孩子無法自理，也要在旁協助，10點還要趕回家採菜、洗衣及煮飯，協助先生務農割草餵6條牛，中午之前再送便當給孩子吃。女兒國小畢業後，到處詢問哪裡還持續升學，後來聽聞彰化仁愛實驗學校可以就讀，於是就揹著女兒坐火車一路南下，女兒也自立自強住校就讀3年，接著進入空中大學就讀，順利完成學業。

陳邱賢妹年過半百後，仍積極參與地方活動，像是打鼓、跳土風舞等，8年前，也參加金山里社區發展協會擔任志工，盡責且熱心做事的態度，受到大家的喜愛與尊重。

女兒陳瑞嬌表示，很感謝媽媽照顧她，要照顧罕見疾病的小孩真的很辛苦，尤其近年病情有比較嚴重，媽媽也更累了，心中充滿感謝，很高興媽媽獲得模範母親。她就讀空大時，完全需要依賴媽媽，每個月去一、兩次，花了8年時間接送，感謝母親協助她完成大學學位，為她圓夢。