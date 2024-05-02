看好房市，商用不動產市場也雨露均沾，高力國際今（2）日指出，今年將有9筆商用不動產標售案，連續登場。其中最受矚目，為新北大學城高租金投報率的學舍商場複合大樓。

高力國際指出，今年商用不動產交易熱度節節升溫，根據商仲業者高力國際統計，今年第一季商用不動產及土地交易總金額分別高達438億元及469億元，均遠高於去年同期水準。

高力國際表示，最近已陸續公告，推出大台北地區9筆不動產公開標售，包括：新北大學城高投報學舍商場複合大樓、南京東路小巨蛋商圈頂樓商辦、捷運台北橋站三重正義南路商圈全棟三角窗商業樓、芝山捷運站旁雙子星大樓金店面，皆位處精華路段，購置作為自用或投資收租都相當適合。另尚有天母新光三越商圈「天母名園」住宅銷售及陽明山上獨棟別墅、福音山莊等知名社區景觀別墅出售。

高力國際副董事總經理黃正忠表示，本次標售標的當中，最受矚目標的為新北大學城高投報學舍商場複合大樓，現況為淡江複合學舍，基地占地近1,300坪規模，地上共有三棟16層電梯大樓，建物面積合計近1.1萬坪，3 樓以上共784間學生套房，長期維持九成以上出租率，在高通膨時代，稀有具備穩定的租金收益；1、2樓商場及地下停車場則是分別出租給各類型零售商家及停車場，出租率為100％。全案租金收益率達3％以上。

高力國際指出，本案為高租金收益資產，為市場難得釋出單一產權大樓之投資機會，適合欲長期收租置產之高資產客戶或法人企業，在稅務上具有降低投資住宅之租稅成本優勢，為有意成為包租公置產買方的絕佳投資機會!

另具有危老都更重建題材之標案，包括天母傑仕堡旁「天母名園」逾半土地產權出售，隨著天母地區房價屢創新高，及多個都更計畫持續展開，本案現有租金收益，長期具有重建開發潛力。

高力國際指出，此外，三重正義南路全棟三角窗商業樓出售案，該案為單一產權全棟商業樓，可單獨進行危老重建，亦可先收租後整合鄰地進行都更開發，為進可攻、退可守之優質置產物業。