2024年5月2日澎湖縣／來自北市的女遊客1日開心赴澎湖欲看花火開幕，卻在潭邊牌樓路口車禍傷重，由凌天航空直升機在2日凌晨執行後送赴台就醫。（凌天航空提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖今（2日）晚海上花火節開幕登場，一名來自北市的張姓女遊客昨開心到澎湖，準備先睹和航海王25週年的合作的花火開幕，豈料昨卻在冒雨騎乘機車遊玩途中發生車禍，導致骨盆腔破裂骨折，送醫仍出血不止，2日凌晨由直升機連夜後送到台中中國醫藥學院搶救，無緣今晚的花火開幕式。

警方調查，1日15時53分，張女騎乘普重機車附載葉女沿縣道203線，由白沙鄉往馬公市區方向行駛，行駛到潭邊牌樓前欲左轉澎12號道時，和對向沿縣道203線馬公市區往白沙鄉方向行駛的自小客車發生碰撞。致機車雙載的張女和葉女都因骨折，由救護車送往衛生福利部澎湖醫院救治。

雙方駕駛經酒測後都無人飲酒，不過張女抵醫院急診室後，經檢查後發現身上多處撕裂傷、骨盆骨折且私密處大出血等，雖給予縫合止血輸血等處置，私密處仍持續出血不止，接著轉往三總澎湖分院進一步控制出血和持續輸血，惟會診骨科醫師後，經醫師評估建議轉回台灣手術，加上家屬意願也是回台治療，故申請空中直昇機後送至台中中國醫藥。

空審中心在1日深夜11時42分，核准澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，執行後送任務後。凌天直升機在2日凌晨零時19分由澎湖機場起飛，於凌晨1時4分抵達台中機場，在1時29分送抵台中中國醫藥學院。