今天下午高雄市長陳其邁擔任見證人，信驊科技董事長林鴻明與高市府簽署「南進高雄合作意向書」。（柯宗緯攝）

今天下午高雄市長陳其邁擔任見證人，Skymizer總經理唐文力與高市府簽署「南進高雄合作意向書」。（柯宗緯攝）

國內半導體上游IC設計大廠、台股「股后」信驊科技，以及AI軟體服務商Skymizer今（2）日在高雄市長陳其邁見證下，與高市府簽署「南進高雄合作意向書」，未來將在亞灣籌設企業據點，正在尋找適合地點。至於信驊科技股票可不可入手？陳其邁笑稱，「已經到這樣了（指股價），就不好說什麼」。

今天下午陳其邁擔任見證人，由信驊科技董事長林鴻明、Skymizer總經理唐文力，分別與高市府簽署「南進高雄合作意向書」。其中，信驊科技是全球伺服器遠端管理晶片（BMC）龍頭，今天收盤價為3130元，僅輸給「股王」世芯-KY的3150元。

林鴻明說，信驊科技今天是股后，市值為新台幣1200億元，過去有賴政府協助，讓信驊科技一步步茁壯，未來規畫以高雄作為技術驗證的據點，而今年公司20周年，將率領300名員工到高雄慶祝。

林鴻明提到，信驊科技為專業IC設計公司，也耕耘360度影像處理技術有成，看好Cupola360全景影像晶片相關技術在高雄交通、觀光、災防、產業運營管理等多元領域，能實地驗證並推動工廠智慧化等，信驊將成為高雄智慧城市的重要夥伴。

Skymizer創辦人暨總經理唐文力則指出，Skymizer是台灣唯一以智慧型編譯器的起家的軟體業者，近年先進製程及高等研教資源陸續落腳高雄，使Skymizer有意規畫以高雄為基地，進行設計驗證工作。

唐文力認為，搭配亞灣區發展，再加上公司原有許多北漂員工，看好高雄在亞灣區推動國際型智慧科技解決方案與創新商業模式驗證，並整體高雄半導體S廊帶向AI等高端應用所需的先進製程與技術發展布局，高雄好山好水，很適合壓力大的IC工程師。

陳其邁指出，感謝全球兩家知名企業信驊科技、Skymizer看好高雄、投資高雄，從半導體的上游到下游，都能到高雄投資。他提到，台積電當初投資高雄時，股價300多元，別人問他「可不可以買？」他只能微笑以對，如今已經漲到800多元，而信驊科技股票可不可買？他笑稱「已經到這樣了，就不好說什麼」，且為避免影響股市，簽約儀式特地辦在下午股市收盤後。

經發局長廖泰翔強調，近年高雄半導體發展快速，擁有厚實的封裝測試基礎，加上材料設備業者轉型升級，更積極往中游晶圓製造、上游IC設計端招商；同時持續引進頂尖大學至高雄投入教育人培措施，為企業持續補給重要發展動能。