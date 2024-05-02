高雄近年來持續推動智慧科技執法，高市府環保局於2021年建置並啟用雲端影像監控設備及智慧辨識系統，目前已在臨海、林園及仁大等工業區架設31組攝影機，積極掌握汙染來源，系統運行至今年4月底，已裁處34件共計2422.5萬元罰鍰，未來將持續擴大增設，全力防堵空汙排放案發生。

高雄近年來持續推動智慧科技執法，環保局布建的雲端影像監控及智慧辨識系統可將即時影像回傳並導入影像辨識模組，執行管道黑煙、廠房逸散等空汙排放異常偵測，當系統判定到異常，會彙整異常畫面、發生時間及地點等資訊，主動通知稽查員到場處理。

環保局指出，目前已於臨海工業區架設14組、林園工業區7組、仁大工業區10組AI雲端影像智慧監控系統，統計自2021年至2024年4月底，共裁處計34件違規案件，總裁罰金額高達2422.5萬元。

環保局預計於今年底擴大增設25組AI雲端影像智慧監控系統（路科4組、永安2組、本洲工業區4組、大發6組、楠梓6組、橋科3組），另規畫於明年在橋科、白埔及其他工業區增設10組AI雲端影像智慧監控系統。