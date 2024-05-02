肌少症是老年失能的兇手，根據國健署統計，台灣65歲以上長者肌少症盛行率男性是23.6％、女性為18.6％，若能及早發現，就可以掌握治療先機。對此，醫師表示，民眾不妨可藉由日常觀察來檢測有無肌少症，包括起床後的肌肉無力感、步態變化、姿勢改變困難、手部精細動作受影響，以及日常生活力下降等，一旦有類似情況，務必盡快就醫檢查。

牙醫師葉昭孝在個人粉專發文表示，肌少症的影響無所不在，從起床一瞬間到步行、手眼協調等，很多習以為常的動作，對於肌少症患者來說卻成了挑戰。他並盤點肌少症的5大日常症狀如下，讓民眾能更有警覺地去發現，是否存在著此問題：

1、起床後的肌肉無力感：早晨起床時感到無力，難以從床上起身。

2、步態的變化：像是步行不穩、變慢，需要扶著東西走才能安心。

3、姿勢改變的困難：保持站立或坐姿困難，可能出現傾斜、彎曲，無法保持正確姿態。

4、手部精細動作受影響：例如刷牙時的精細動作降低、打字和握筆手部不協調、打不開瓶蓋。

5、日常生活力下降：如毛巾無法擰乾、提不動菜籃。

除了觀察上述症狀外，葉昭孝提到，也能透過一些簡單的方式，在家自我檢測是否有肌少症的問題。如手指圈腿法，用雙手的食指和拇指環繞圍住小腿最粗的部位，若很輕易就圍住、或有很大的空隙，就要注意是否為肌少症。

另外，葉昭孝還說，也可直接利用軟尺測量小腿最粗的部位，若男性小於34公分、女性小於33公分，務必特別提高警覺；或測試5次起立的時間，若大於等於12秒，就要注意是否為肌少症狀況。