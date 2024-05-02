韓國奇幻浪漫劇《夜限照相館》找來周元、權娜拉主演，將在下週一（6日）播出大結局，2人日前抽空接受台灣媒體書面訪問，劇中他們替亡者拍攝人生最後一張照片，他們都表示人生中最後一張照片都選擇與家人一起拍照留念，對於現代人提前拍攝葬禮美照、遺照一事，周元也不避諱地分享：「這是理所當然的事，因為真的到了爺爺奶奶的年紀，真的不知道會在什麼時候、什麼情況下過世，所以才先拍好遺照。」並稱奶奶在10年前也已拍好遺照了，「那時候有著滿頭黑髮，身穿韓服用最美的樣子留下照片」。

該作以「鬼魂」為主題，周元表示本來不相信有鬼，直到大學期間在更衣室撞鬼，「不只我看到，當時大約10個同學都一起看到有鬼在動，我還記得我嚇到起雞皮疙瘩」，權娜拉則笑說，自己沒撞過鬼，所以對於劇中出現的電梯鬼魂，「我還記得他化完特效妝之後長得太可怕，我還不敢跟他對看，直接被嚇到」。至於是否會隨身攜帶保平安避邪小物，2人都說沒有這樣的習慣，但周元爆笑透露「我只在車裡放滅火器，還有萬一車門打不開時可以用來打破玻璃來自保的東西」，權娜拉也笑說「我夏天倒是會帶著驅蚊小物」。

周元在《夜限照相館》飾演照相館第七代店主兼攝影師。（friDay影音提供）

《夜限照相館》描述一間專門服務亡者的照相館，為鬼客們拍照幫助其投胎轉世，周元飾演的第七代店主兼攝影師的徐奇周，也承襲了「活不過35歲」的家族詛咒，隨著35歲生日即將到來，他開始受到阿飄們的威脅。周元表示，若得知只能活到35歲的話，「感覺我會過著跟現在一樣的生活，如果能事先知道我只能活到現在，我應該會接受事實，努力享受每一天」，權娜拉則稱會很傷心，但應該會把握時間跟家人及狗狗一起去旅行。

再被問及拍完該劇後，對於人生觀或死亡的看法是否有產生新的體悟時，2人都說，深刻感受到應該要活在當下，認真過每一天，好好對待身邊的人，共度珍貴時光，才會不讓自己留下遺憾，比起生命無常，也會對於現在每一天生活更加感激。

周元和權娜拉在拍完《夜限照相館》後都深刻感受到應該要活在當下。（friDay影音提供）

該劇即將迎來完結篇，被問到最印象深刻的集數，周元坦言每一個故事都讓他很有共鳴，其中第4集的小春奶奶的故事最為悲傷，「小春奶奶成為亡者，以鬼魂出現的時候，每個人都有奶奶，我奶奶年紀也很大了，所以最能感同身受。」他透露，這場戲讓演員們從讀本會議哭到實際拍攝，因為大家都覺得這是父母、奶奶真的會說的話，更能感同身受。權娜拉也相當認同，透露在看小春奶奶這篇劇本時，獨自哭了很久。

《夜限照相館》每週一二晚間10點半在遠傳friDay影音與韓國同日更新。