嘉義縣特搜大隊2023年11月正式揭牌成軍，因應未來勤務調整，嘉義縣議員黃啟豪建議4個大隊應增設一名副大隊長。（本報資料照片）

嘉義縣議員黃啟豪認為目前消防人員工時過長，身為主管的大隊正、副主管長期下來，健康恐受影響，特別在議會提案，建議嘉義縣消防局3個大隊及特種搜救大隊應各增設1名副大隊長，嘉義縣消防局長蔡建安指增設副大隊長有其必要性，會視人力情況、參考其他縣市來因應調整。

內政部消防署於去年7月函詢各縣市政府對於增置副大隊長1名意見，目前新竹市、苗栗縣已完成副大隊長增設，嘉義市消防局也通過銓敘案，將在5月15日完成2個大隊新副大隊長派任，有鑑於此，黃啟豪在議會臨時會提案建議嘉義縣應比照辦理。

黃啟豪說，嘉縣消防局3個大隊加上特種搜救大隊，4個大隊編制目前設有大隊長和副大隊長各1名，但目前正、副大隊長都有工時過長、影響健康之虞，有必要再增設1名大隊長來分擔勤務，而且大法官釋字785號案針對保障健康權已有解釋，未來工時遞減、輪休增加，勢必面臨正、副主管同時請假或輪休，大隊領導空窗期窘境，他才會提案建議4個大隊各增1名副大隊長。

蔡建安表示，增設副大隊長確實有其必要性，但嘉縣消防局人力擴編晉用不順利，如此時多設1名副大隊長，恐出現官多兵少窘況，透露因全台各消防局都在增補人力，結果消防特考錄取人數不如預期，原本去年要錄取936人，報考人數比錄取名額少，錄取360人，最後受訓合格僅剩350人。

蔡建安說，因考上的員額有限，原本嘉縣去年10月要晉用21人，消防署只能給4個員額，明年規畫晉用27人，最後也只核定7人，重申增設副大隊長確實必要，但仍要視人力狀況、參考其他縣市情況後再來調整。

嘉義市消防局是全台第3個完成新設副大隊長的縣市，市消指出，依照中央規畫，2031年全台統一採勤一休二，意即上24小時休48小時，因應未來人力配置將採三班制輪班，市消提前因應，日前已完成新增副大隊長的銓敘案，目前正在進行人事甄審作業，5月15日新副大隊長人事就會公布、上任。