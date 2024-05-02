近期日圓與新台幣等亞洲貨幣表現弱勢，《巴隆周刊》撰文指出，印尼央行上週出人意料的祭出緊縮舉措，是一個可怕的預兆，亞洲貨幣動盪讓人想起1997年的亞洲金融危機。

報導稱，印尼央行升息主因是美國，強勢美元正從新興經濟體奪走資本，而美元極端走強的時期，往往不會為亞洲帶來好結果」，最痛苦的例子是1997年的亞洲金融危機，當時受到美國聯準會的激進緊縮政策拖累。

報導示警，這場類似1997年的金融危機，現在正席捲亞洲各國央行。日圓兌美元匯率在週一（4月29日）一度貶破160，隨後迅速反彈，市場猜測是日本央行出手干預。

報導預測，一場前所未見的貨幣戰爭恐將在亞洲引爆，今年亞洲貨幣也可能是20世紀90年代以來，以從未經歷過的方式脫軌。

美國銀行先前發布最新報告，亦示警「不看好亞洲任何貨幣」，因為許多貨幣受到聯準會寬鬆週期延遲和美元持續走強的衝擊，恐是混亂時代的開始。並點名看淡台幣、人民幣、韓元、泰銖和越南盾5種貨幣的前景。