高雄旗津渡輪站是往返旗津與鼓山之間重要的交通樞紐，除了是居民日常生活之外，也是假日觀光人潮所選擇的交通工具之一。高雄市交通局為活化旗津輪渡站空間，引進地方創生動能，獲國發會核定補助「鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生」計畫，計畫工程完工後，委外經營團隊於5月1日起正式營運，旗津輪渡站空間蛻變活化成地方創生基地，並引進在地店家進駐，提供市民嶄新的搭船環境並培養地方產業發展。

「鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生」計畫，包括完成輪渡站外觀整體檢視、內部空間活化及重新配置，以及重置指標系統等，藉此提升旅客識別場域的便利性，優化輪渡站的機能性，透過委外經營業者與在地團隊永續經營，提供旗津地區文史知識及觀光資訊等複合式空間，並引動在地創生事業量能，提供多樣化功能與服務。

旗津輪渡站空間蛻變活化成地方創生基地（圖片來源：高雄市交通局提供）

高雄市交通局表示，此次工程是向國發會申請「鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生」計畫，交通局以輪渡站為創生事業發展空間，串聯區內資源整合，提供空間整體使用，期能深化旗津地方價值、培養地方產業發展。

旗津輪渡站引進在地店家進駐，提供市民嶄新的搭船環境並培養地方產業發展（圖片來源：高雄市交通局提供）

旗津輪渡站為進出旗津主要門戶，每年搭旗鼓航線渡輪乘客接近700萬人，旗津輪渡站地方創生計畫工程完工後，委外經營團隊以銜接地方創生為目標，串聯在地社群，共同推廣旗津地方歷史與文化旅遊，並帶動港區整體交通及觀光資源，打造旗津輪渡站成為更友善、舒適兼美觀的優質環境。