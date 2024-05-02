警車前座壓克力隔板碎裂。（金山警分局提供）

坐計程車不付錢，又擊裂警車壓克力隔板，醉男遭妨礙公務送辦。（警方提供）

金山警分局老梅派出所1日晚間9時許接獲一起報案，曾姓計程車司機表示，載著1名酒醉的45歲花姓男子抵達目的地後，花男拒絕支付車資並拒絕下車，他只好將花男載往派出所，請求警方協助。

警方隨即介入，員警前往現場與花男交涉，試圖說服他支付車資並下車。最終，在員警的勸說下，花男終於支付車資並下車，然而，事情並未就此結束，花男返回派出所後，對員警出言不遜，甚至在派出所大門前躺下抗議，經員警勸說花男就醫及離去無效，花男作勢揮拳毆打，員警見狀依警察職權行使法第19條對其實施保護管束並通知其家人。

花男的老父隨後前來，希望警方協助將他帶回家。然而，在載送過程中，花男情緒失控，與父親發生爭執，並在抵達住處時更是情緒激動，不僅徒手猛敲警車內物品，還導致前座壓克力隔板碎裂。

最終警方以妨害公務逮捕花男，並將其移送士林地檢署進行調查。警方呼籲民眾，特別是在飲酒後應注意控制自己的情緒，保持冷靜，以確保自身和他人的安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！