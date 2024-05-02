雲林縣北港鎮「黑米人企業社」研發「麻油黑米香」，獲雲林縣政府「雲林良品」認證，2日黑米人企業社經理人劉玉霞（右二）表示縣長張麗善（右三）大力推薦，藉此鼓勵小農種植黑米與芝麻。（劉玉霞提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮「黑米人企業社」為推廣在地黑米與芝麻，向小農採購黑米，並選用本土產冷壓麻油，研發「麻油黑米香」，獲雲林縣政府「雲林良品」認證，2日黑米人企業社經理人劉玉霞表示現代人注重養生，希望藉由黑米香的推廣，讓更多人了解雲林優質特色農產，同時幫助小農永續經營。

黑米富含花青素、維生素C、葉綠素、胡蘿蔔素等，是目前很受歡迎的養生食品；麻油的維生素E可抗老化、單元不飽和脂肪酸有助保護心血管。但2種作物因人工成本較高，因此種植者不多，北港鎮為雲林縣五穀雜糧主要生產交易地，劉玉霞出身北港，認為2種作物有必要加以推廣，因此研發「麻油黑米香」。

劉玉霞表示，早年雲林種植不少本土芝麻，後因成本較高，逐漸被進口麻油取代，不過還是有一些消費者認為本土芝麻品質較好，因此她與雲林小農合作，鼓勵大家種植本土芝麻。黑米雖是高經濟作物，但也面臨與本土芝麻相同問題，種植者不多，有必要加以推廣。

劉玉霞說，她結合黑米與麻油，研發「麻油黑米香」，遵循古法製程繁複，每顆黑米都經過1小時炊熱，再置於陽光下曝曬3天，讓米粒更加Q彈有勁，最後以麥芽緊緊包裹手工成形，加上花生與南瓜子，吃起來香脆爽口，其麻油採冷壓製作不燥熱，一年四季都可享用。

劉玉霞指出，黑米與黑芝麻製成的麻油，都是黑色系食物，俗話說「見黑三分補」，現代人重視養生，黑米與麻油已是大家公認的健康食品，加工成「麻油黑米香」，口味獨特食用方便，且經縣府嚴格審核獲選「雲林良品」，品質絕對有保證。