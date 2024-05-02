行政院2日拍板調升議員助理費，民眾黨新北市議員陳世軒表示，這對於在地方辛苦工作的議員助理們來說，無疑是遲來的好消息！在萬物皆漲的時代，唯獨議員助理費被凍漲24年，不公平也不合理。

陳世軒指出，他與4位民眾黨台北市議員，3月時前往立法院拜會立院團總召黃國昌，就議員助理費調增一事進行討論。在政院通過後，包含助理加班費、資遣費的明訂，以及如何有效內控，防止詐領助理費一再發生，是當時討論的重點。他呼籲，不要讓國家的美意，變成少數人謀取私利的機會，地方政府在財政許可下也應該積極籌編預算，期盼在立法院跟內政部的溝通協調下，能早日完成修法。

議員助理的工作除了要兼顧地方服務的量能，同時還要熟悉市政法規，因此常陷入人力不足的困境。陳世軒強調，政治工作是一種專業技能，民主體制要運行良好，代議士團隊的品質至關重要。合理的薪資待遇，是提升團隊品質的關鍵。

針對議員助理費的調升，陳世軒表示樂見其成，並期待這項調整能夠為議員助理們帶來更好的工作環境與待遇。