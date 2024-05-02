桃園廖姓男子偷拍3792名高中女學生裙底風光，後製後打上自家品牌浮水印，以每段數分鐘、數百元價格賣給會員，5年來獲利高達千萬元。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

桃園廖姓男子偷拍3792名高中女學生裙底風光，後製後打上自家品牌浮水印，以每段數分鐘、數百元價格賣給會員，5年來獲利高達千萬元。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

桃園廖姓男子在台北捷運站、百貨公司、高中等場所利用迷你運動攝影機偷拍3792名高中女學生裙底風光，後製後打上自家品牌浮水印，以每段數分鐘、數百元價格賣給會員，5年來獲利高達千萬元。高雄地檢署今偵結，依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴廖男。

廖男2017年起就出沒在台北市區捷運站、百貨公司、高中等場所，遇上穿著短裙、容易曝光的高中女學生就刻意接近，利用Gopro攝影機以低角度偷拍女學生的大腿內側、根部及內褲。

廖男嗜好此道，也上網另外購買女學生走光影片，加上自己偷拍得手的影像集結整理，以「制服學生 第X季」為名，將影像分門別類，在LINE、Telegram群組讓賣家選購。

買家購買前，須先儲值台幣2000元的泰達幣加入會員，即可獲贈若干性影像影片及2000點數作為看片金。若欲再儲值，則以泰達幣或新臺幣1000元兌換1000點數，每片價位計算200元至900元不等。

廖男的會員分為3個等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，一般VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限。

2023年12月檢警接獲檢舉，持法院核發搜索票前往廖男位於台北市士林區、桃園市桃園區居處等處所搜索，並拘提廖男到案，訊後向法院聲請羈押獲准。

檢方統計，全案總被害女學生數逾3792人，廖男自2019年起算不法獲利達1006萬元，檢察官聲請法院宣告沒收依法查扣廖男之犯罪所得市價約1000萬餘元。檢方認定廖男涉犯販賣未經他人同意攝錄之性影像、意圖營利以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像、販賣少年之性影像、兒童及少年福利與權益保障法、個人資料保護法、成年人故意非法利用少年個人資料等罪嫌，依法提起公訴。