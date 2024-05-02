日本航空自衛隊F-35隱形戰機在埼玉縣朝霞訓練場上空飛行的資料照。（達志圖庫/TGP）

儘管洛克希德馬丁（Lockheed Martin）透露，在一項生產導彈和火控系統的機密專案中，可能損失超過10億美元（約325億台幣），但這家世上最大的國防承包商似乎對它在印太的業務前景很樂觀，因為當地區有許多國家擔心中國，準備加強空中戰力。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日報導，儘管洛馬財務長馬拉夫（Jay Malave）4月23日說，這項秘密專案可能有鉅額虧損，但執行長泰克萊特（Jim Taiclet）卻說，度過一段陣痛期後，這項長期專案可望有豐厚的投資回報。無論如何，洛馬在其他領域似乎能樂觀以對。據說印太有愈來愈多國家從俄烏戰爭中汲取重大教訓，意識到空優的重要性與日俱增，以致對F-35「閃電II」（Lightning II）戰機的需求量很大。

美國國務院國防安全合作局（DSCA）2020年已批准，要以估計27.5 億美元（894億台幣）的價格，軍售新加坡多達12 架洛馬F-35B戰機，而其中前4架預定2026年以前將交付新加坡。而除了新加坡外，加上美國、澳洲、日本和南韓的F-35戰機，洛馬說，到 2035 年時，「將有超過 300架 F-35以印太地區為家」。

由於洛馬意識到，維修對確保戰備狀態舉足輕重，因此承諾，將繼續致力加強各項目的維修力和供應鏈成熟度。它指出，日本名古屋小牧南是三個最終組裝與檢查（FACO）設施之一的所在地，而同樣位於名古屋的北亞區維修、大修和升級（MROU）廠2020 年已完工，以供日本航空自衛隊和美國空軍戰機使用。洛馬並強調，旗下平台將繼續支持盟軍維護印太區穩定與安全的使命。