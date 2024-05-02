台中市豐原區2日下午發生一起離奇車禍，66歲林姓老翁開車行經豐原大道四段與北陽路450號巷口時，疑似經過該路口彎道，因不明原因突然連人帶車，暴衝跌落約5米深的乾河床，警消獲報趕抵，將林翁救上岸時，人已意識不清，經緊急送醫後仍在加護病房救治，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

據警方了解， 豐原區豐原大道四段與北陽路450號巷口1處乾河床，被民眾發現有車輛跌落高度約5米的河岸邊，林姓老翁全身多處擦挫傷，意識不清，經警消抵達時，將傷者以雙節梯及長背板協助傷者脫困至平面道路，送至衛生福利部豐原醫院急救。

豐原警方指出，因事故發生當時有目擊民眾看到，林姓老翁的汽車直接衝向路旁並摔落河床，因撞擊力道大發出巨響，有人質疑老翁是否酒駕肇事，警方說，仍待檢察官核發鑑定許可書後，才讓肇事駕駛人接受強制抽血來確認，並通知其家屬到醫院處理。