今道奇與響尾蛇之役，道奇球星大谷翔平高掛免戰牌，中斷開季至今連32場先發，總教練羅伯茲給子弟兵喘口氣的機會，大谷整場都坐板凳未上場代打，場邊嗑瓜子的畫面也被媒體捕捉，遭球迷笑虧，「吃相很像小孩子」、「好像頑皮小學生。」

針對大谷翔平本季首度未先發，羅伯茲賽前表示，由於明天球隊休兵一天，這樣大谷能獲得兩天的休息，「大谷已經每天都在打棒球了。」儘管羅伯茲曾透露會考慮讓大谷代打，但道奇早早就取得大幅領先，大谷也就沒有上場。

道奇終場以8比0完封響尾蛇，山本由伸6局無失分飆5K拿下勝投，大谷全場都在場邊欣賞比賽，日媒也拍到大谷猛嗑瓜子的照片，不顧形象的樣子讓球迷們笑翻，大谷「梗圖」又多了一張。

大谷4月份仍維持不錯手感，打擊率高達3成52、上壘率4成20、長打率6成86，外帶7轟17分打點。不過大谷得點圈熄火的問題尚未改善，本季至今得點圈打擊率僅1成84，壘上有人打擊率則為2成65。

先前羅伯茲也曾建議大谷，得點圈有人時應該縮小好球帶，如果能更有紀律會變得很可怕，因為大谷是能夠一棒改變比賽走向的好選手。

Me right now: https://t.co/SCWYTAhryj pic.twitter.com/0ya0N5LK1F — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🦋 (@shoheisaveus) May 2, 2024

Happily eating seeds 🤣 pic.twitter.com/NPUlKgjpJ3 — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🦋 (@shoheisaveus) May 2, 2024