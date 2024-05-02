今道奇與響尾蛇之役，道奇球星大谷翔平高掛免戰牌，中斷開季至今連32場先發，總教練羅伯茲給子弟兵喘口氣的機會，大谷整場都坐板凳未上場代打，場邊嗑瓜子的畫面也被媒體捕捉，遭球迷笑虧，「吃相很像小孩子」、「好像頑皮小學生。」
針對大谷翔平本季首度未先發，羅伯茲賽前表示，由於明天球隊休兵一天，這樣大谷能獲得兩天的休息，「大谷已經每天都在打棒球了。」儘管羅伯茲曾透露會考慮讓大谷代打，但道奇早早就取得大幅領先，大谷也就沒有上場。
道奇終場以8比0完封響尾蛇，山本由伸6局無失分飆5K拿下勝投，大谷全場都在場邊欣賞比賽，日媒也拍到大谷猛嗑瓜子的照片，不顧形象的樣子讓球迷們笑翻，大谷「梗圖」又多了一張。
大谷4月份仍維持不錯手感，打擊率高達3成52、上壘率4成20、長打率6成86，外帶7轟17分打點。不過大谷得點圈熄火的問題尚未改善，本季至今得點圈打擊率僅1成84，壘上有人打擊率則為2成65。
先前羅伯茲也曾建議大谷，得點圈有人時應該縮小好球帶，如果能更有紀律會變得很可怕，因為大谷是能夠一棒改變比賽走向的好選手。
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