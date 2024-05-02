台北市衛生局2日公布轄內超市、賣場等處抽驗油品結果，其中信義區微風南山「葡萄籽油」檢出反式脂肪酸甲基酯與標示不符，衛生局表示，涉及標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條第1項之規定，依同法第45條處分負責廠商新台幣4萬元罰鍰，並依同法第52條第1項第3款命業者將違規產品限期改正，改正前不得繼續販售。

衛生局2日公布抽驗結果，共計抽驗30件，並進行標示查核，查核結果1件葡萄籽油標示不符規定，依據「包裝食品營養標示應遵行事項」，食品須於包裝容器外表之明顯處以表格方式標示「脂肪、飽和脂肪（或飽和脂肪酸）、反式脂肪（或反式脂肪酸）含量」，其允許之誤差範圍為小於等於標示值之120％；若該食品每100公克之固體（半固體）或每100毫升之液體所含反式脂肪不超過0.3公克，反式脂肪含量得以標示為零。

衛生局提醒，民眾選購油品時，應仔細看清楚產品標示，不購買來源不明或標示不清之產品，食品業者應慎選合格原物料來源。民眾如有使用油品調理烹飪需求，因油脂高溫烹調下也容易氧化變質，儘量以減少油炸、控溫烹調方式，避免攝取過多油脂，如生產油品如為芝麻油、花生油等芝麻或堅果類製品，應留意「食品過敏原標示規定」規定，確實於產品外包裝明確標示過敏原資訊。