行政院文化部積極推動的「文化平權巡演-庄頭劇場藝日限定」巡演活動，即將於5月11日在基隆市國門廣場舉辦「影・響台灣電影音樂會」精華版，除國立台灣交響樂團將率歌手范逸臣、戴愛玲及楊大正等人演唱台灣電影主題曲外，基隆市文化局也邀請基隆風動歌劇團、楓香舞蹈團與潮響樂集，以及身聲劇場、傳源文化藝術團等在地演藝團體共襄盛舉。

行政院文化部今年持續推動「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，首場活動就來到基隆市，由國立台灣交響樂團帶來「影・響台灣電影音樂會」精華版。

配合這次的活動，基隆市文化局也邀請多組基隆在地的傑出演藝團體共襄盛舉，自11日下午2時開始，安排一系列的演出，讓基隆市民及來到基隆的民眾能夠在基隆港邊的國門廣場及海洋廣場上，感受基隆海洋音樂文化城市氛圍。

基隆市文化局長江亭玫表示，11日的活動將自下午2時展開，基隆在地的演藝團體輪番上陣，包括楓香舞蹈團的《楓之禮贊 璀璨基隆》、潮響樂集的管樂重奏《號角響國門》、身聲劇的親子劇《老鼠娶親》、翃舞製作的《羽人》傳源文化藝術團的泰雅族樂舞《舌根上的生命記憶》，將帶給現場民眾豐富的音樂饗宴。

除了國門廣場上的主要活動外，基隆市文化局也在11日當天，在國門廣場及海洋廣場上安排一系列周邊活動，包括文創市集，以及街頭藝人表演等。文化局也邀請基隆市民及外縣市的民眾，在11日當天來到基隆市，親身體驗春季的音樂盛宴。