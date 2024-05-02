近年來外銷日本的冠軍毛豆高雄市旗山區生產的「台灣綠金」，在地廣福社區發展協會為了研發相關產品，一群熱心婆婆媽媽，嘗試將粽子土豆改成毛豆，成功研發「毛豆粽」，由於毛豆有豐富蛋白質，吃得到毛豆香氣，受到民眾喜愛，社區將於今年端午節包600顆毛豆粽，分送給弱勢民眾及據點長輩。

旗山廣福社區因為水質優良，是高雄9號毛豆主要產地，位於手巾寮的高雄區農業旗南分場致力毛豆品種改良更鼓勵毛豆契作外銷日本，創造台灣綠金傳奇。

旗山區農會表示，旗山毛豆主要外銷日本外，也銷到美國、加拿大及中東，年產值創下高達約180億元，由於毛豆多採鮮食，目前副產品不多。

旗山廣福社區發展協會社工李國銚表示，社區為了發展在地產業，希望能夠成功研發一些毛豆相關產品，曾經嘗試用毛豆做成毛豆粿，居民品嚐後都讚不絕口，深受好評，但由於製作毛豆粿需要較多人力，在人力不足下，最終仍因缺工無疾而終。

李國銚說，社區人員靈機一動，認為毛豆富含卵磷脂及豐富植物性蛋白質等，國人健康意識抬頭，若將粽子內國人習慣包土豆，改成包毛豆，或許會另有一番風味，因而嘗試研發毛豆粽子。

廣福社區的熱心婆媽嘗試先將糯米事先炒煮過，包入新鮮毛豆，再用南部人喜歡的月桃葉包裹，經過炊蒸，香氣十足又營養滿點的創意毛豆月桃粽終於誕生！

李國銚指出，今年社區將在端午節由10多名志工婆媽包600顆毛豆月桃粽，分送給旗山地區據點長輩、弱勢民眾、低收入戶等，讓她們屆時能夠品嚐不同以往的端午節粽子。