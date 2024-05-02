台北市衛生局抽驗美廉社萬華雙園店雞蛋驗出「乃卡巴精 」 。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市衛生局第1季針對傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等市售通路執行生鮮禽畜肉品、雞蛋抽驗，共計抽驗100件，檢驗結果有7件不符合動物用藥殘留規定，當中新東南海鮮餐廳（松山館）烏骨雞驗出「三甲氧芐氨嘧啶」高於標準，美廉社（萬華雙園店）雞蛋則驗出「乃卡巴精 」。

衛生局說明，「三甲氧芐氨嘧啶」屬合法殺菌劑，可降低禽畜受微生物的侵襲傷害，但長期食用過量可能導致噁心、嘔吐、腸胃不適；「脫氧羥四環黴素」雖急毒性不高，但若超量使用，會造成腸內細菌的抗藥性；「乃卡巴精」為預防雞隻球蟲病之合法使用含藥物飼料添加物，但產蛋中蛋雞不可使用。

衛生局本次抽驗生鮮禽肉、生鮮蛋品及加工蛋品，結果有3件烏骨雞檢出「三甲氧芐氨嘧啶(trimethoprim)」、2件雞胗檢出「脫氧羥四環黴素(Doxycycline)」、2件蛋品分別檢出「乃卡巴精(Nicarbazine)」及「甲磺氯黴素(Thiamphenicol)」與「氟滅菌(Flumequine)」含量不符規定。

衛生局表示，另2件烏骨雞來自「武昌市場-無市招攤販」、2件雞胗為「南門市場-光揚家禽畜產(7.8 號攤) 」、「永春市場65號攤-專售花東的雞」，1件雞蛋為「有利蛋行」。

衛生局已通知轄內業者立即下架，如違反動物用藥殘留標準規定者，屬違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定處責任業者6萬元至2億元罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處販售業者3萬元以上至300萬元以下罰鍰。