為順應環保永續的世界潮流與淨零碳排的政策，高雄市觀光局開辦「2024高雄永續觀光力」培力課程系列講座，吸引許多觀光業者報名參加且頗獲好評。目前課程還有二梯次，5月8日主題為IP行銷管理、夜間觀光及異業結盟行銷策略。6月6日則是分享如何滿足不同旅客的需求以及樂齡旅遊；透過專業師資分享讓業者充分掌握趨勢、學習技能並適時融入自身服務，共同提升高雄觀光整體服務品質。

高雄駁二藝術特區適合全齡遊客。（圖／高雄市觀光局）

「2024高雄永續觀光力」系列培力課程；前六場以永續觀光、服務品質提升、民宿及景點的永續經營為題，每場皆吸引超過百位高雄在地旅宿、旅遊、旅行、遊樂、伴手禮等觀光業者參與。不僅超過8成的業者全程參與每場課程，更有不少業者表示，課程規劃和內容非常精采，尤其還能與業師互動交流，更讓他們獲益良多。其中甚至發現數位來自屏東的業者也報名參加，並表示觀光局的培力課程提供難得的交流和學習機會，更有助於提升自身的經營管理能力，不枉他們專程來聽。

高雄流行音樂中心舉辦演唱會帶來破百萬人潮。（圖／高雄市觀光局）

高雄市觀光局長高閔琳表示，高市府近來不只陸續舉辦各類大型活動如黃色小鴨、高雄燈會，同時也著重發展演唱會經濟、力推會展產業，透過跨局處合作打造高雄觀光環境、增加留客誘因，「2024高雄永續觀光力」課程將著眼於IP行銷、夜間觀光、異業結盟及樂齡旅遊，以獨特的行銷、全齡的接待思維，將各年齡層的遊客導入高雄，讓高雄成為國內外遊客旅遊首選。

2024高雄永續觀光力」系列培力課程吸引觀光業者參與，反應熱烈。（圖／高雄市觀光局）

觀光局說明，「2024高雄永續觀光力」 課程，5月8日上午將由「臺灣觀光點子王」劉喜臨教授，分享IP行銷管理和夜間觀光的策略運用及實例分享，進而探討創新行銷策略如何提升旅遊體驗、運用自己擁有的IP化成觀光吸引力。下午場次則由銘傳大學休閒遊憩管理學系助理教授楊正翔，以工作坊形式帶領業者們產出實用的異業結盟行銷策略，培養大家掌握行銷竅門，找出獨特魅力吸引更多客群、提高競爭力。

2024高雄永續觀光力5、6月課程表。（圖／高雄市觀光局）

6月6日課程，由國立高雄餐旅大學觀光學院長蕭登元開場，分享各種旅遊體驗與多元化旅遊需求，如何滿足不同旅客的需求；國立高雄餐旅大學觀光研究所教授黃榮鵬，將以觀光產業異業結盟的成功案例和合作模式等資訊提供與會業者參考。同日下午則安排兩位樂齡旅遊專家，透過案例資訊分享和實務經驗協助觀光業者掌握樂齡相關趨勢，包括：「興展創意數位有限公司」呂儼展總經理分享樂齡銀髮族旅遊需求，以及「多扶旅行社」創辦人許佐夫，分享樂齡旅遊實務操作的各種案例及經驗。

今年3月觀光局以「2024高雄永續觀光力」為主軸，規劃一系列綜合培力課程，讓在地觀光業者獲得全球旅遊市場趨勢、掌握寶貴知識、實戰經驗和商機，從而提升自身競爭力。「2024高雄永續觀光力」即刻開放高雄市觀光相關業者報名，課程完全免費，座位有限，務必把握機會盡速報名。更多相關資訊，請洽高雄旅遊網及官方網站。