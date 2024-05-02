OECD將今年全球經濟成長率預測從2月預估的2.9%上修至3.1%，也就是維持住去年的成長力道。明年全球經濟成長率預測從3%上修至3.2%，較2024年略為加速。

該組織在其最新的經濟展望報告中表示，通膨下降的速度超乎預期，這讓世界主要央行可能在下半年開始降息，同時將帶動消費者所得增長。

不過，OECD也警告各地復甦步伐不一，美國經濟表現強韌，但歐洲和日本恐仍持續低迷。

OECD將美國今年國內生產毛額（GDP）成長率預測從2.1%上修至2.6%，將美國明年成長預測從1.7%上修至1.8%。

在財政激勵措施推動下，中國的經濟成長速度也可望快於先前預期。OECD將中國今明兩年GDP成長預測分別從4.7%和4.2%，調升至4.9%和4.5%。

歐元區今明兩年經濟成長預測分別從0.6%和1.3%上修至0.7%和1.5%。德國疲軟的經濟將繼續給整個歐元區帶來壓力，但由於通膨降溫提高家庭購買力，並為央行降息鋪平道路，歐元區明年經濟可望加速成長。

只有少數幾個國家的經濟展望被下修，英國就是其中之一。OECD將英國今年GDP成長率預測從0.7%下修至0.4%，將明年成長預測從1.2%下修至1%。英國可能在今年第三季開始降息，因此明年經濟可望回溫。

OECD將日本今年成長預測從1%下修至0.5%，並將2025年成長預測從1%上修至1.1%，稱收入增加、寬鬆的貨幣政策和臨時減稅措施將有助於日本經濟在2025年加速成長。