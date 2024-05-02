一位28歲陳小姐是百貨公司櫃姐因長時間久站且有習慣性便秘，有一天上廁所時突然排出大量的血故至急診求診，經檢查後發現是痔瘡引起，建議外科手術治療。衛生福利部桃園醫院腸外科醫師王琪超說，因採取半身麻醉，術後須平躺6至8小時，肛門口的傷口於術後會利用紗布來壓迫止血及消腫，通常於隔日清晨才將紗布鬆開取掉。

桃園醫院表示：該手術後的優點為復發機會小，通常不到5％，而手術後的缺點為疼痛及傷口癒合緩慢，傷口通常須6至8週才會整個收口，術後兩週是較為疼痛的階段，除了按時服藥，減少活動量，多休息外，溫水坐浴對於疼痛的緩解是最有效果的。

桃園醫院提到術後常見的問題，除了疼痛及傷口癒合緩慢外，約有1％至3％的人會產生術後異常出血，通常前兩週最容易發生。因此術後兩週宜避免粗重工作及劇烈運動，並避免騎腳踏車及摩托車，另外約有1％的患者會產生傷口感染化膿，則需再一次或多次的清創手術才能復元。