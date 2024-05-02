日月潭水位2日回升至747.7公尺、蓄水率95.14％，接近滿水位748.5公尺，四大碼頭恢復正常運作，搭船的遊客也增加了。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭水位2日回升至747.7公尺，大批遊客探望九蛙開心說「水滿了，看起來卡水」！（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

近期受鋒面影響全台有雨，短短1周日月潭庫容增加1100萬噸，日月潭水位2日回升至747.7公尺、蓄水率95.14％，九蛙疊像已經有6蛙潛水了，遊客開心說「看起來卡水」！日月潭國家風景區管理處表示，隨著水位回升，日月潭四大碼頭恢復正常運作，搭船遊湖的遊客也跟著增加了。

連續幾波鋒面來襲，日月潭地區短短一周累計降下約125毫米雨量，上游集水區雨量更豐沛，加上日月潭配合經濟部中水局調配放流至下游灌溉用水量減少，日月潭短短一周庫容增加1100萬噸，2日水位回升至747.7公尺（滿水位748.5公尺）、蓄水率95.14％。

日管處說，日月潭低水位時，為了避免朝霧碼頭、玄光寺碼頭及伊達邵碼頭的乘船浮排擱淺損壞，一度拖離水域，隨著水位回升，日月潭四大碼頭恢復正常運作，搭船遊湖的遊客也跟著增加了，2日白天天氣放晴，更有大批遊客爭相到日月潭探望九蛙，開心說「水滿了，看起來卡水」！

台電大觀發電廠表示，受惠這波鋒面降雨挹助，原本日月潭水庫配合ㄧ期稻作抽穗期，每日放水量從每秒18噸降為每秒1.2噸，短短一周增加約1100萬噸庫容，水情回復正常；另日月潭因應再生能源增加和電力系統需要，運轉模式改為「二抽二發」，尖峰滿載發電可達260萬瓩。

大觀發電廠指出，日月潭水庫和上游萬大電廠的霧社水庫聯合運用，確保彰雲投地區的供水穩定，惟降雨情勢不確定性仍高，仍呼籲大家節約用水，讓水資源蓄存在水庫，在需水高峰期，才有餘裕供應用水。