桃園市藝文設施管理中心自2013年起推動《牽手進劇場》系列活動，期間共帶領超過5萬5千名學童進入劇場欣賞演出。今年分別於2日及16日在桃園展演中心及7日及9日在中壢藝術館，舉行8場演出活動，此次活動共計邀請桃園市64所國小，近8千名師生共同參與，今年也配合「文化部校外文化體驗計畫」辦理一日遊活動。

桃園市長張善政2日出席記者會表示，《牽手進劇場》系列活動已舉辦超過10年，目前僅針對小學4年級的同學，盼能透過本活動增加學生文化體驗，同時建立基本文化素養，也希望有機會持續擴大辦理，讓更多學童能夠參與這場文化饗宴。

藝設中心表示，今年度《牽手進劇場》共挑選4齣寓教於樂的劇目以饗師生，包括《Musical TARU！恐龍復活了！》、《熊的傳說》、《Bingo音樂會》及《楓香腳步・舞動青春》，除了劇場藝文節目觀賞之外，今年《牽手進劇場》活動結合文化部所主辦的「校外文化體驗計畫」，延伸為劇場一日遊行程，帶領桃園市師生走出校園，前往國家戲劇院及國家音樂廳實地參訪，將劇場藝術的台前幕後完整呈現，進一步串聯完整的藝文體驗，讓小朋友認識劇場、體驗劇場、探索劇場。

藝設中心提到，此次活動感謝多家企業單位加入《牽手進劇場》的文教推動，期望藉此擴大影響力，讓藝術教育扎根於學童心中、潛移默化對劇場的學習印象，未來對於劇場活動、劇場觀劇、劇場演出也有更深一層認識，進而引發更多的興趣與關注，甚至還能影響同儕或家中成員，讓劇場推廣深入生活與家庭，讓兒童戲劇、兒童劇團被更多桃園人看見、認識與欣賞。