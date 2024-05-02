聯準會於台北時間2日凌晨發布利率決策，利率一如市場預期維持按兵不動，加上AI等強勢股熄火，加權指數2日終場收盤大跌174點，不過，有13檔台股ETF逆勢上漲，其中，台新永續高息中小、中信成長高股息、富邦特選高股息30 ETF漲幅均逾1％。

聯準會主席鮑爾表示，由於近期相關數據無法提振對通膨持續朝2％目標回落的信心，暗示高利率將維持更長一段時間，並表明下一步不太可能是升息，市場預期聯準會今年第一次降息時點恐落在6月份之後，降息幅度也僅為2-3碼。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民表示，台股基本面長期展望仍正向，AI供應鏈業績可望逐季向上成長，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，整體來看，台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預測2024年GDP重返3％以上，企業獲利年增率有機會達雙位數成長，配合下半年Fed仍有機會啟動降息資金行情，台股中長線仍不看淡，不建議殺低持股，反而可利用短線急跌逢低布局遭錯殺的績優股。

黃鈺民指出，台股短期以震盪格局為主，預期短線小型股將優於大型股，因為中小股易成為主力大戶及投信法人季底作帳行情的標的，此外，在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度，建議優先布局台股高息中小股ETF，一次掌握中小股的爆發力行情。