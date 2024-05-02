高雄市長陳其邁2日下午在一場簽約儀式致詞指出，台積電當初投資高雄時，股價300多元，別人問我「可不可以買？」當時只能微笑以對，如今已漲到800多元了，股后信驊科技（5274）2日與高市府簽約投資高雄，股票可不可以買，他表示，「我不好說」，但為避免影響股市，雙方的簽約才選擇在股市收盤之後舉辦。

信驊科技2日收盤價是3,130元，以20元之差，輸給世芯-KY（3661）的3,150元，落居股后。

2日，也是信驊科技簽約投資高雄的日子，高雄市長陳其邁在簽約儀式之前的訪問中，在介紹信驊科技時，便建議大家去查一下它的股票價值多少？代表資本市場非常看好它未來的發展潛力。

在簽約時，陳其邁舉台積電為例指出，台積電當初投資高雄時，股價300多元，別人問我「可不可以買？」，當時只能報以神秘的微笑，如今已漲到800多元了。

至於信驊科技股票能不能買？「已經到這樣了，就不好說什麼」，但為避免影響股市，雙方的簽約才選擇在下午股市收盤之後舉辦。

信驊科技董事長林鴻明表示，受到資本市場的加持，2日，信驊科技屈居股后的角色，未來如果受到市場的加持，回到股王的地位。

林鴻明指出，信驊科技為專業IC設計公司，除了全球市佔率第一的伺服器遠端管理晶片（BMC）外，也多年耕耘360度影像處理技術有成，並以Cupola360全景影像處理器，持續拓展Cupola360全景視覺化管理解決方案，積極打造信驊營運的第二隻腳，創造成長新動能。