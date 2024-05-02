火鶴花之特殊品種「花仙子」，其顏色如肌膚般白裡透紅，也頗受年輕消費者喜愛。（張毓翎攝）

林芳珠表示，近來母親節檔期，日本市場反倒是推廣紅、粉或紫這些鮮豔又喜氣的顏色。（張毓翎攝）

紫色的「霹靂馬」品種。（張毓翎攝）

粉色系的「粉月」品種。（張毓翎攝）

綠色系的「青山」品種。（張毓翎攝）

母親節來臨，送康乃馨已經不夠看，台南是火鶴花生產的重鎮之一，近年地方極力推廣送喜氣洋洋的火鶴花給媽媽，除了常見的紅色和粉色系，花農還培育奶茶色、粉膚色的限定款，相當吸睛，頗受國外消費者歡迎。

火鶴花花農張江寬與妻子林芳珠攜手經營「百芳農場」20多年，二代張椀喻和張翔喻姐妹倆7年前返鄉接棒，跟著父母學習管理，於柳營區、六甲區的農場面積分別約1.5公頃和1公頃大小，種植紅色、粉色、白色、綠色、咖啡色、紫色等10多種不同顏色的火鶴花，目前外銷市場占9成。

有感於鄉村人口老化、外銷成本提高，他們加強國內市場行銷，包含透過社群平台與年輕消費者建立更緊密的互動，以及運用設計感的包裝襯托產品，也在百貨公司上架抓住年輕族群注意力，希望鼓勵民眾不論在母親節、情人節或畢業典禮等特殊場合，能選擇以火鶴花送禮。

林芳珠說，最近奶茶色的火鶴花又流行了起來，尤其在國外市場非常夯，另特殊品種「花仙子」，其顏色如肌膚般白裡透紅，也頗受年輕消費者喜愛；特別值得一提的是，以前日本市場喜歡白、綠2色的火鶴花，不過近來母親節檔期，那邊市場反倒是推廣紅、粉或紫這些鮮豔又喜氣的顏色。

迎接母親節，他們設計至少5款火鶴花束，價位從20至300元不等，還有客製化選擇，甚至還可幫客人宅配到府，相較康乃馨等花卉瓶插壽命大約3到5天，火鶴花可以維持2周，很耐放。

林芳珠說，這幾年很感謝台南市長黃偉哲帶頭推廣台南的火鶴花，像今年母親節很多公家機關或私人企業都會向他們訂購火鶴花，未來持續力推國內市場，並培育更多培育新興多色系的火鶴花，打動消費者的心。