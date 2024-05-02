由屏東縣潮州鎮公所舉辦的「賽神蝦」將於4日登場，除民眾期待可以買到新鮮又便宜的泰國蝦外，蝦農更是對於產業復甦寄予厚望。（謝佳潾攝）

由屏東縣潮州鎮公所舉辦的「賽神蝦」將於4日登場，除民眾期待可以買到新鮮又便宜的泰國蝦外，蝦農更是對於產業復甦寄予厚望。（謝佳潾攝）

潮州鎮公所主任祕書王建元說，第6屆「賽神蝦」將於4日在潮州鐵道文化園區登場，公所將發送3款創意口罩、一口蝦酥等紀念品，歡迎大家一起來玩。（謝佳潾攝）

由屏東縣潮州鎮公所舉辦的「賽神蝦」將於4日登場，除民眾期待可以買到新鮮又便宜的泰國蝦外，蝦農更是對於產業復甦寄予厚望，2年前因鐵蝦症等因素，泰國蝦產能嚴重下滑，1分地養不到100斤，雖然池邊價因量少漲至1斤400元，但隨著成本增加等於也沒賺，所幸今年養殖狀況有好轉，蝦農期許「賽神蝦」能為產業帶來更多更好的祝福。

屏東縣潮州鎮水產養殖協會理事長潘金宙指出，2年前因鐵蝦症等因素，泰國蝦都養不大，產能嚴重下滑，以往正常來說，1分地約能養出400斤的泰國蝦，但自從蝦苗出問題後，1分地養不到100斤，且可以賣出去的不到1成，蝦農血本無歸。

潘金宙說，泰國蝦產量少導致產銷失衡，而池邊價雖因此漲至1斤390至400元，但因電費、飼料費、工錢等也全部都漲價，所以換算下來蝦農根本沒什麼賺。

莊姓蝦農說，以飼料費來說，近1年多來連漲3次，從1公斤40元漲到現在1公斤47元，工錢也從3個半小時1000元漲至1200元，連保養品也從24公斤400元漲至600元，蝦農實在吃不消。

所幸今年的養殖狀況有好轉，加上「賽神蝦」即將登場，給予蝦農不少信心。協會常務監事陳玉麟說，近年泰國蝦不好養，陸續有蝦農因賠錢棄養，連帶影響整個泰國蝦產業鏈，從蝦苗場到釣蝦場無不受影響，但潮州鎮公所始終不放棄這項在地產業，年年舉辦「賽神蝦」支持蝦農，真的很感謝。

協會總幹事吳進興也說，公所將「賽神蝦」辦得有聲有色，且造福的不只是潮州的蝦農，而是全屏東縣的泰國蝦養殖戶都受惠，現在大家只要想到泰國蝦就會想到屏東，公所成功幫蝦農穩定市場，所以即使目前產量還沒恢復到以往水準，但蝦農們還是會拿出最好的泰國蝦參與盛會，大家一起壯大泰國蝦產業。

潮州鎮公所主任祕書王建元說，第6屆「賽神蝦」將於4日在潮州鐵道文化園區登場，今年有40組報名參賽，是歷年來報名最多的，且聽聞有好幾組的比賽蝦都有破紀錄的可能，大家可以拭目以待。

王建元強調，民眾一樣可以在活動現場買到最新鮮又便宜的泰國蝦，且公所也將發送3款創意口罩、一口蝦酥等紀念品，歡迎大家一起來玩。