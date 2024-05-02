高雄1名39歲黃姓女子，（30日）下午13時許到銀行提領現金10萬，行員關心提問，並請警方到場關懷，考慮到黃女的帳戶已經被警示，經過警方的苦口婆心勸說，黃女最終同意放棄提領。

警方表示，39歲黃女在高雄銀行提領10萬元現金時引起了行員的注意。行員詢問款項用途時，黃女神情緊張且回答模糊，引起了行員的懷疑。鑑於此，銀行通知了警方，要求他們前來協助處理。警方詢問黃女提領現金的原因，她稱這筆錢是用於家用，但警方發現她在上週已提領了10萬元現金，而現在不到一週的時間又要提領20萬元，雖經行員阻止，但仍堅持提領10萬元。考慮到黃女的帳戶已經被警示，警方認為她很有可能成為詐騙集團的受害者，並勸說她不要再提領款項。經過警方的苦口婆心勸說，黃女最終同意放棄提領，並打算返回家中休息。

鼓山分局分局長陳奕良表示，這起案件再次提醒大家不要輕信不明來路的網友。網路聊天室上的所謂「親友」很可能是詐騙集團的成員，大家應該保持警覺，多方查證訊息的真實性。如果有任何可疑情況，應立即報案或撥打反詐騙諮詢專線165，以免財產受損。