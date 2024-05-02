近日來大卡車事故頻傳，1日才有婦人遭大車輾斃，高雄市警察局交通大隊大隊長黃元民就到電台提醒3重點，第1點建立大車司機考核制度、第2點大車出車前，司機精神狀態很重要、第3點行車視野輔助系統要裝設，也應正常使用；黃元民也提醒，因大車事故頻傳，警方將針對大型車輛，加強本市大型車右轉路線的攔檢，及車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統且能否正常使用的稽查。

本次宣導的重中之重，是大隊長苦口婆心地強調「與大型車業者溝通的3點要項」。第1點「建立大車司機考核制度」業者應建立大車司機定期考核制度，若司機奉公守法，考核期間駕駛行為優良未違規，可加發獎金以資鼓勵；第2點「大車出車前，司機精神狀態很重要」大車司機出車前，業者務必觀察司機有無酒容、酒味或倦容，如仍呈現宿醉或精神不佳的狀態，請勿讓司機駕車載運物品，避免在路上發生意外。

第3點「行車視野輔助系統要裝設，也應正常使用」目前業者所屬車輛大多有裝設視野輔助系統，每次出車前，業者務必提醒司機行車時（尤其右轉彎），觀看視野輔助系統的螢幕及各個照後鏡，要逐一確認有無車輛或行人在旁邊，不要便宜行事。

此外，還有2點執法預告及提醒，警方針對大型車輛，將加強高雄市大型車右轉路線的攔檢，及車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統且能否正常使用之稽查。