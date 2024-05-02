台中市某高中2日中午有同學疑爬出3樓窗外，坐在窗台邊擦窗戶，讓路過民眾看得直冒冷汗，向台中市議員江和樹反映。江和樹認為，擦窗戶要有標準SOP與防護措施，不能讓孩子以身試險；校方表示，每間教室都配有工具提供清掃，也嚴禁學生爬出窗外擦窗，校方已進行勸導。

江和樹2日表示，下午接獲民眾通報，中午大約12時30分行經某高中時，看見有位女同學正趴在窗台外擦窗戶，當時樓高3樓，身旁的護欄相當低，民眾見狀覺得相當危險，因此拍下照片，請他協助告知校方。

「掉下來要算人為還是意外？」江和樹說，學校擦窗戶一定要有標準的SOP，不可以讓孩子爬到這麼危險的地方，更要有防護措施，否則稍有不慎就有墜樓的意外發生。

對此，校方表示，校方相當重視學生安全，每間教室都配有長竹竿綁上抹布的工具，提供學生便於高處清掃，也嚴禁學生爬出窗外擦窗；該名學生因求好心切做出危險行為，校方已進行勸導，也會針對所有師生加強宣導。