行政院會2日通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，將發給春節慰勞金。全國村里長聯誼會總會長楊鑫坤表示，這是遲來的正義。指村里長24小時待命，工作辛苦，有好的權益，未來才能吸引更多人加入。

楊鑫坤表示，上至總統，下至村里長都是民選公職人員，只有村里長沒有年終，這是遲來的正義，更沒有中央、地方買單問題。他說，疫情的時候，都是村里長在做，相當辛苦。楊鑫坤抱怨，不要選舉前村里長是樁腳，選後提到一點應有的權益，就被當成過街老鼠一樣打。

楊鑫坤提到，2023年6月6日，他和全國村里長聯誼會300多名各地會長到立法院拜訪並提出訴求，包含年終外，還爭取出國考察、滿5屆退職金。他說，里長是專職，很多人退休後沒有其他工作，日子苦哈哈，未來還會持續爭取權益。

楊鑫坤又說，自己爭取權益，並非為了自己這屆，是為了體系更加公平，未來才有更多好的人才進來，他們沒有後顧之憂，更能服務，讓社會更正面，運作體系更良好。