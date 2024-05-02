新竹市賴姓老農近日出售1筆農業用地，因鋪設水泥供做停車場使用無法取得「農業用地作農業使用證明書」，所以無法申請不課徵土地增值稅，新竹市稅務局細查後發現，農地是在89年以前取得，且在89年當時符合農業用地作農業使用規定，主動輔導老伯申請調高原地價，幫他省下250萬餘元的土地增值稅。

新竹市稅務局表示，土地增值稅是在土地所有權移轉時，按照土地漲價總數額採用漲價倍數累進稅率計算繳納的租稅，所以持有的期間愈長，增值的倍數通常也愈多。

農業用地如未作農業使用或移轉給非自然人時，就無法申請不課徵土地增值稅，必須按一般用地稅率課徵，但是如果移轉的土地在土地稅法89年1月28日修正公布生效時符合農業用地作農業使用規定，就可以申請將原地價調整為89年1月28日當期的公告土地現值，減少漲價總數額，大幅節省土地增值稅。

新竹市稅務局說明，賴老伯於78年取得農地，當時的原地價為每平方公尺90元，稅務局在審核的過程中比對各種圖資後發現，出售土地於89年當時種植有農作物，符合農業用地作農業使用規定，立刻輔導賴老伯申請調整原地價，由每平方公尺90元調高至每平方公尺1800元，土地增值稅由450萬元降至200萬餘元，省下了250萬餘元的土地增值稅。

稅務局提醒，農業用地作農業使用出售給自然人，且持有「農業用地作農業使用證明書」，得申請不課徵土地增值稅，若無法申請不課徵土地增值稅時，可先檢視土地在土地稅法89年1月28日修正公布生效時是否符合農業用地作農業使用規定，或許還有調高原地價的節稅機會。

民眾如有任何疑問，可電洽新竹市稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161分機332、0800-000321、1999市民服務專線。