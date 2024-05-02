新竹市政府再傳人事變動，上任8個月的教育處長陳木金傳出因健康因素，昨日向新竹市長高虹安請辭，並獲市長邀請將於5月13日轉任市政顧問。對此，市府證實此事，並表示高虹安市長感謝陳木金處長任內貢獻，陳木金處長將以市政顧問身份，持續和市府推動教育政策。

陳木金原任職朝陽科技大學師資培育中心主任，歷任國立政治大學教育學院教授兼政大總務長、政大師資培育中心主任、政大教學發展中心主任、國立台東大學副校長，經歷豐富，去年8月獲高虹安延攬借調出任教育處長，任內協助落實高虹安的「新竹好學」教育願景。

但在上任8個多月後，近日傳出陳木金今年3月因健康因素請辭教育處長，經市長高虹安多次慰留，近日達成共識，即將在5月13日離職並轉任市政顧問。

對此，市府2日表示，高虹安市長感謝陳木金處長任內貢獻，陳木金處長將以市政顧問身份，持續和市府推動新竹好學教育政策。