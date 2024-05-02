全家致力打造友善共融的「跨世代DEI便利商店」，促進樂齡就業及人才永續。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家為壯世代員工規劃世代溝通課程、鼓勵跨世代協作，致力打造友善共融的「跨世代DEI便利商店」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家持續推動「樂齡友善職場」，使壯世代員工再創人生職涯舞台。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家店內導入放大鏡、減壓地墊、矮凳等輔具，減少壯世代員工體能負擔。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家2023年起累積舉辦逾30場樂齡徵才、職場體驗活動，幫助壯世代求職者透過實際操作、體驗，了解便利商店的實務工作內容。（全家提供／朱世凱台北傳真）

28日前於全家App「我的公益」專區捐款予看見．齊柏林基金會，滿額可抽「看見台灣造型悠遊卡」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

在全球淨零碳排與ESG浪潮下，全家便利商店以「便利永續 你也＋1」為ESG核心精神，透過「職場友善共融、環境永續教育」2大策略雙軸並進，2日更在素有「ESG奧斯卡獎」美名的《遠見》ESG企業永續獎中，以「全家樂齡友善職場」、「全家DEI便利商店」、「籌組循環杯大聯盟」及「推動百萬人次環境教育」等ESG專案獲頒1項首獎、3項楷模獎，為今年度獲獎最多的單一企業，亦為零售業之最。

全家自109年起致力打造友善共融的「跨世代DEI便利商店」，為響應《中高齡者及高齡者就業促進法》，透過中高齡輔具導入、彈性職務設計、高年級職場體驗營、壯世代訓練專班4大行動，促進樂齡就業及人才永續。

全家2023年起累積舉辦逾30場樂齡徵才、職場體驗活動，並以彈性職務設計，可選擇不調店、不輪班，符合壯世代傾向穩定就業環境與作息之需要；在工作環境方面，店內導入攜帶式放大鏡、減壓地墊、補貨推車矮凳等輔具，新設店舖後場更以斜坡取代高低差，以減少體能負擔；職場溝通面向，針對新進壯世代員工設置職訓專班，規畫世代溝通課程、鼓勵跨世代協作，並定期舉辦壯世代員工關懷會，將其回饋意見作為「全家樂齡友善職場」制度優化的參考方針之一。

全家亦與勝利基金會於10年前創首間由身障者營運的「身障共融」便利商店，迄今達7間店舖，去年更首度跨出台北、進入桃園開店，幫助逾300位身心障礙者穩定就業，近年再進一步聘用壯世代員工，打造可落地實踐的「跨世代DEI便利商店」。

全家在綠色生活方面同樣不遺餘力，除籌組「永續循環杯大聯盟」外，更以全台4200店、1750萬會員的業態優勢，化身「巷口環境教育學堂」，與看見‧齊柏林基金會合作，舉辦「飛閱台灣全家鄉講座」，鼓勵大眾落實環保，為吸引更多人響應，即起至28日，於全家App捐款予看見．齊柏林基金會，單筆捐款金額滿1000元，可抽「看見台灣造型悠遊卡」；同時，備受壯世代好評的「高年級職場體驗營」即起開放5月份體驗場次報名，邀民眾一同體驗跨世代的共融友善職場。