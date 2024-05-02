郭子乾、楊千霈、王琄、法比歐、蕭志瑋（八弟）今（2）日出席春河劇團舞台劇《把我娶回家》彩排記者會。戲裡郭子乾一家要替死去的孫女冥婚，法比歐恰巧撿到紅包，開啟一連串溫馨爆笑的文化差異戲碼，法比歐說雖然自己不太相信冥婚，但如果真的撿到紅包還是會怕，郭子乾搞笑逼問：「結婚跟結紮選一個？」法比歐理解結紮意思後，秒回：「結紮更怕。」

第一次演舞台劇的法比歐，和楊千霈有感情戲，楊千霈誇他很用功，每一句台詞都求慎解、理解背後邏輯，也大讚他帥氣外表，「他是我們劇的吉祥物，男女看到他都會望出神。」法比歐也感謝楊千霈帶他認識所有演員，幫助他融入，2人都有女兒，偶爾會交流育兒經，楊千霈：「法比歐很辛苦，他中場休息就要趕去帶小朋友。」

楊千霈和法比歐劇中有感情戲。（春河劇團提供）

八弟在戲裡是「哭戲」擔當，平常拍慣搞怪短片直呼這次對他而言也是大突破，「我真的是一個非常少哭的人，因為我有6個姐姐1個哥哥，我是在很多愛的環境下長大，沒有歷經太多生離死別。我爸大概在我4歲的時候就過世，所以很難帶入劇情。」

王琄（左）暌違20年再和春河劇團合作，與郭子乾演夫妻。（春河劇團提供）

每次哭戲他都會回想和老婆、岳父一家人一起吃飯的場景，「未來可能會沒有、越來越少，這滿有感覺。」而八弟的老婆現在懷孕5個月，彩排前他還陪太太去做產檢，被郭子乾虧說：「真是一槍一條人命。」《把我娶回家》將於北中南展開巡演，5月3日至5日台北城市舞台演出；5月18日新竹文化局演藝廳演出，其他表演資訊請洽Tix Fun售票系統。