高雄市林園區今日發生一起死亡車禍，1輛大貨車行經沿海路與王公路口時，與左轉機車發生碰撞，30歲女機車騎士當場沒有生命跡象，詳細車禍原因待釐清。

初步了解，現場為66歲黃姓男子駕駛大貨車，於2日下午2時28分自沿海路東往西方向，到王公路口，與一輛左轉的機車發生碰撞，機車卡在大貨車底下，30歲廖姓女機車騎士當場無生命跡象，港埔所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理，大貨車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。