台北市路面塌陷頻傳，去年9月又發生基泰大直施工不慎造成鄰房下陷，民進黨台北市議員陳怡君表示，「台北市建築物施工中維護公共設施管理要點」規範，承造人在放樣勘驗及竣工勘驗階段必須要做透地雷達檢測，但卻沒有明確規範檢測的距離、深度，讓承造及簽證的技師無所依循。工務局表示，會再和建管處了解可否做調整。

北市預防建商蓋屋實再次因施工造成路面塌陷，因此修正「台北市建築物施工中維護公共設施管理要點」，並於今年1月18日起生效，其中要求建管處在放樣勘驗及竣工勘驗階段，要求承造人製作技師簽證透地雷達檢測報告，加上現況實測圖檢送道路主管機關新工處，新工處需於10日內自行查核是否與現況相符，並將查核結果回覆都發局。

陳怡君質疑，雖然規定在周邊20公尺需做透地雷達密度檢測，但卻沒有規範掃透地雷達的距離及深度，透地雷達是使用井字式或川字式掃法，間距、範圍都沒有明確規畫。

陳怡君說，要點沒有明確規範，讓承造及簽證的技師無所依循，只能憑藉主觀決定透地雷達掃描的檢測密度外，更恐讓不肖廠商有偷雞摸狗的機會，且讓各單位各自解讀。且對於透地雷達掃到的孔洞，也未明定負責修復的單位及責任歸屬如何釐清。

她要求，要點過於急就章，根本就讓人無所適從，新工處應立即訂定查核規範標準及辦法，其中應包含檢測報告內容且應載明相關內容、載明檢測結論、透地雷達需標示明確檢測範圍、針對檢測出的孔洞做分級管理及施工前或竣工前測到孔洞責任歸屬。

工務局長黃一平表示，當時與建管處召集包含建築師公會訂定相關探測方法，訂的是比較廣義的條件，既然議員認為要更實際、務實，也會和建管處了解可否做調整。