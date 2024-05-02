世界衛生組織（WHO）歐洲辦事處1日指出，新冠疫情導致兒童使用電子產品的時間延長，進行戶外活動的時間減少，導致兒童超重或肥胖比率增加。

研究發現，在疫情期間，36％兒童增加平日看電視、玩遊戲或使用社群媒體的時間，34％兒童增加在週末從事以上活動的時間。28％兒童平日參加戶外活動時間減少，23％兒童週末參與戶外活動的時間減少。在家用餐、與家人一起用餐、一次購買大量食物或與孩子一起做飯的頻率也有所增加。

報告指出，疫情也對兒童的情緒造成的顯著的影響。42％兒童表示幸福感下降，20％的兒童表示更頻繁地感到悲傷，25％兒童表示更常感到孤獨。

世衛組織歐洲區域顧問維克拉馬辛格（Kremlin Wickramasinghe）指出，這份報告呈現出的結果相當複雜，有積極的變化，例如一起用餐的家庭數量增加，但也有令人擔憂的發現，包括不健康飲食習慣的崛起和久坐時間的增加。他強調，歐洲每3名兒童中就有1人超重或患有肥胖症。希望這份報告能敲響警鐘，改善歐洲兒童的飲食和活動模式。

這份報告由世衛營養與兒童肥胖症中心與葡萄牙合作，涵蓋17個國家的5萬多名兒童。