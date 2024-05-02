核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用，近日台電與新北市府達成和解，市府同意3周內完成核定，新北市議會民進黨團表態不支持新北境內核能電廠延役，並簽書廢核行動聯盟「老舊核電廠不延役」連署書。籲新北市政府站穩「非核新北」的態度，正視核廢料問題，勿讓永續新北成為詐欺，請侯友宜市長負起責任面對老舊核電場問題，呼籲國民黨拒絕老舊核電場延役，負起永續新北的能源政策責任。

新北市議會民進黨團表示，能源政策是一個極其重要的議題，關係到台灣的未來發展和環境永續性。市長侯友宜在2018年表態：沒能力處理核廢料就別想用核電，2019年曾明確表示核四是「假議題」，在參選總統後卻提出重啟核一、核二，立場相當矛盾。這樣的改變是因為選舉因素，還是基於新的科學評估或政策考量？核一、核二、核三要安全延役，必須進行檢查檢修工，然而，這涉及到極高的成本和技術挑戰。

新北市議會民進黨團表示，日本311大地震後，台灣興起非核家園的推動，而近來台灣地震不斷，民眾不免關心現有核電廠的安全情況。現有的核電廠在台灣仍有風險，推動老舊核電廠的除役的腳步不能半途而廢。

新北市政府對於核廢料就難以定論，關於乾貯場就卡關11年，近來因法院敗訴，經調解後，才同意發給核一廠室外乾貯水土保持證明。室外乾貯場「暫時的家」之所以必要，是在核電廠除役過程中，拆除設備，爐心燃料棒總是要先退出，而核一與核二廠的溼式貯存槽已滿，溼式貯存槽裡的核廢也要挪開，才有室外乾貯的興建，暫時放置核廢料。