今年度高雄市促進產業發展投資補助正式開始受理，促產補助自2013年實施以來，已經累計核准157案、促成984億元投資，創造超過2.2萬個就業機會。高雄市政府經發局公告自即日起至7月1日止，受理申請促產投資補助，申請總經費額度1億元，歡迎各地符合申請資格企業依限提出申請。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁積極推動淨零、數位「雙軸轉型」，因應產業趨勢與投資佈局，去年起不僅將半導體、電動車等產業納入補助產業別範圍，針對企業升級或汰換生產設備的成本，也開放申請融資利息補助，鼓勵製程與技術面朝向數位、淨零轉型升級。

此外，促產補助也包含房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資，不僅有效減輕業者初期投資成本，也創造更多的就業機會。近年包含德商默克，以及進入仁武產業園區的天正國際，都透過促產補助加速、擴大投資高雄。

國際知名企業德商默克表示，首次於2022年申請市府房地租金、新增進用勞工等補助，隨著半導體產業蓬勃發展，在高雄持續擴增產線的同時，也需要更多人力投入，未來在高雄的半導體材料科技園區整體完工後將釋出上百個高薪職缺，新增進用勞工補助有助於吸引人才，提升企業競爭力，並重塑高雄產業的薪資結構，共同為城市發展盡一份心力。

經發局指出，申請標準為策略性產業在高雄新增投資金額達新臺幣3000萬元以上，或增加本國勞工就業人數30人以上，並符合本市促進產業發展自治條例所列策略性產業即可申請；近年半導體、電動車等國內外相關材料、設備供應鏈廠商加碼投資高雄，因此特別針對數位內容、綠色能源、生技醫藥、醫療器材、資通訊、智慧電子、半導體、電動車等產業公告為重點發展產業放寬申請資格，新增投資金額達新臺幣1000萬元以上或增加本國勞工就業人數10人以上即可申請，促進完整科技產業鏈聚落成型。