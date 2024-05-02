經濟學家認為，該如何才能拯救歐元區經濟，這是不小的難題，但確定的是，絕對不是要靠製造業。日前從官方數據得知，上季歐盟經濟成長從溫和衰退中復甦，1月至3月季增0.3%。
此PMI中，新訂單從2022年5月以來就一直在50以下，表示製造業者不會立即走出陰霾。雖然歐洲製造業者再次降低成本，但下游市場仍然萎靡不振，歐洲央行應該有機會在6月調降銀行利率。
標普全球（S&P Global）編制的HCOB歐元區製造業PMI（採購經理人指數），從3月46.1降至4月45.7，已連續22個月低於景氣榮枯點50大關。因此，儘管工廠願意降價，但需求下滑，歐元區製造業在4月繼續低迷，歐洲企業恐將再次裁員。
經濟學家認為，該如何才能拯救歐元區經濟，這是不小的難題，但確定的是，絕對不是要靠製造業。日前從官方數據得知，上季歐盟經濟成長從溫和衰退中復甦，1月至3月季增0.3%。
此PMI中，新訂單從2022年5月以來就一直在50以下，表示製造業者不會立即走出陰霾。雖然歐洲製造業者再次降低成本，但下游市場仍然萎靡不振，歐洲央行應該有機會在6月調降銀行利率。
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