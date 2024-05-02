桃園市大興高中時尚科三年級學生，今天在學校禮堂舉辦一場融合客家文化元素的服裝造型走秀表演。從設計到製作都由學生一手包辦，大家在舞台上展示造型作品時皆充滿自信，讓人眼睛為之一亮。

這次發表的學生人數共計46人，分為7組，學生們融合3年來在課堂上學習到的專長，如整體造型、美甲藝術、影視化妝和時尚婚禮造型等，自訂主題、自行創作，例如：異材質環保素材設計、客家花布融入時尚新創意，還有創意時尚婚紗設計。每件作品都展現了學生們對於潮流的敏感度以及專業嫻熟的技巧。

學生們從選購布料、手作裝飾到整體服裝製作，花費了將近一年的時間，過程中不斷地與科主任及老師們討論，反覆設計與修改，更在校內的專業客家本土語老師陳正炯指導下融入客家元素，讓整體造型更亮眼。

時尚科主任劉姵君主任表示，結合12年國教校訂課程計畫，藉由客家文化講座讓學生更了解客家文化的精神，再引導學生將客家元素搭配學生的整體設計，每件作品都表現出客家特色，令人驚豔。

大興高中董事長張建隆與校長周仁尹也表示，學生自信的舞台展現，將所學發揮的淋漓盡致，有效的傳達大興時尚造型科的專業和精神，讓觀賞者也融入歡樂的氛圍。期待大興時尚科年年都有創新的元素發想，學生能展現最亮麗的彩妝與服裝設計。