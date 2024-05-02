亞大醫院牙科部主治醫師楊晉瑜2日指出，門牙阻生除影響美觀，還可能導致牙齒中線偏移、牙根彎曲，甚至影響同側側門牙及犬齒萌發，應及早治療。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

9歲張姓男童個性活潑、開朗，卻因少了1顆上門牙不敢開懷大笑，講話「漏風」也讓他和家人困擾不已。近日張童出現抗學情緒，赴亞大醫院就醫發現，是藏在牙齦內的阻生齒作祟，經開窗手術及矯正器牽引，總算讓隱藏的門牙「出來見人」，張童也找回自信，講話也不再口齒不清。

亞洲大學附屬醫院牙科部主治醫師楊晉瑜2日指出，正門牙恆齒的出牙時間約介於6至8歲，張童的家人誤以為缺牙只是「長得比較慢」忽視問題，直到發現張童因缺牙沒有自信且抗拒上學，才意識到問題嚴重，就醫檢查發現是阻生齒惹的禍。

楊晉瑜表示，上顎正中門牙阻生的發生率僅僅約1／500，其中單側發生率也遠遠大於雙側。門牙阻生常見原因為多生牙阻礙或牙胚異位，若幼年時曾有撞傷門牙病史，也可能會增加阻生風險，另部分罕見疾病如鎖骨顱骨發育不全，往往也會伴隨著阻生門牙。

他強調，門牙阻生除影響美觀，還可能導致牙齒中線偏移、牙根彎曲，甚至影響同側側門牙及犬齒萌發，若延誤處理，除了增加治療的時間及難度外，更嚴重者可能需要將門牙拔除，後續只能製作假牙牙橋或是植牙復型。

楊晉瑜以開窗手術合併搭配局部矯正治療，首先將阻生上顎正中門牙以開窗手術方式露出，後續在上顎局部牙齒黏上矯正器，以矯正線牽引阻生牙，每3周至1個月回診調整，待將阻生門牙拉至正確位置再進行第2階段重複微調，達到回復發音及咬合功能正常、外表美觀等效果，整體治療約需持續1年。另，矯結束後仍需在牙齒內側黏一小段固定式維持器，避免牙齒移位，但外觀上無影響。

楊晉瑜提醒家長，若發現家中孩童已開始就讀國小三年級，甚至連兩側的側門牙恆牙都已經萌發，但正中門牙仍未萌發，就需要盡早就醫，及早發現並妥善治療多會有良好的預後，成年後也看不出阻生痕跡。